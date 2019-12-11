صرف رواتب موظفي صحة كوردستان

2019/12/11 | 19:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تقرر في اقليم كوردستان صرف رواتب موظفي الصحة.وبحسب بيان لمالية كوردستان، فان يوم غد الخميس سيتم توزيع رواتب موظفي وزارة الصحة

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