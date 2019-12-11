نائلة الشقراوي - ماذا بين يد لوركا وقصائد ديوان خالد الهداجي في ديوانه مجرد رائحة لا غير

2019/12/11 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نائلة_الشقراوي عن دار زينب للنشر صدر للشاعر خالد الهداجي ديوان مجرد رائحة لا غير كتبها الشاعر من وراء النوافذ والشرفات متقمصا دور الرائي الذي تمتد بصيرته الى ما وراء النوافذ والشرفات .الاهداء كان للأطفال ،للقتلى ولوركا وكل من اغتيل .واذا قرأنا الإهداء من منطلق سيميائية بيار غيرو نقف امام اشارات يلمح بها الشاعر منذ البدء الى أن محتوى قصائده واهدافها سيكون الكشف عن جرائم القتل التي طالت الأبرياء أثناء الثورة وقبله......

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