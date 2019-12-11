حاكم كريم عطية - واهم من يعتقد أنه قادر على أنهاء الأنتفاضة الشعبية

2019/12/11 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية تأريخ العراق السياسي حافل بالتجارب الفاشية الفاشلة وكلها أنتهت رغم مرارتها وثمنها الباهظ والتضحيات الجسام كلها أنتهت ألى مزبلة التأريخ ولم يفلت من العقاب أبطالها يوم ضجت أقفاص الأتهام وزوايا المحاكم برؤسهم العفنة واليوم نحن أمام تجربة رثة تنفح منها رائحة الفاشية الدينية متوهمين أبطالها أن العقاب بعيدا عنهم ولن تطالهم عدالة الشعب العراقي وأنتفاضته الشعبية وأن قصر الزمان أم طال تنعمتم بثروات العر......

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