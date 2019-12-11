جدول.. مقارنة بين الصادرات والواردات العراقية – التركية

2019/12/11 | 19:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشر السفير التركي في العراق فاتح يلدز، اليوم الاربعاء، جدولاً توضيحياً بين الصادارات والواردات بين بغداد وانقرة، خلال الاشهر العشرة الاولى من عامي 2018 و2019.

وقال يلدز في تغريدة له بموقع تويتر:

مقارنة بين أول ١٠ اشهر لسنة ٢٠١٩ وأول ١٠ اشهر للسنة السابقة، نرى:

- ارتفاع صادراتنا الى العراق بنسبة ٥.٨٪ وبلغت ٧.١٧ مليار دولار.

- ارتفاع استيرادنا من العراق بنسبة ٣٣.٢٪ وبلغت ٥.٥١ مليار دولار.

مجموع حجم التبادل التجاري في أول ١٠ اشهر لسنة ٢٠١٩ بلغ ١٢.٦٨ مليار دولار.

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