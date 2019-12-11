2019/12/11 | 19:16 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ نشر السفير التركي في العراق فاتح يلدز، اليوم الاربعاء، جدولاً توضيحياً بين الصادارات والواردات بين بغداد وانقرة، خلال الاشهر العشرة الاولى من عامي 2018 و2019.
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وقال يلدز في تغريدة له بموقع تويتر:
مقارنة بين أول ١٠ اشهر لسنة ٢٠١٩ وأول ١٠ اشهر للسنة السابقة، نرى:
- ارتفاع صادراتنا الى العراق بنسبة ٥.٨٪ وبلغت ٧.١٧ مليار دولار.
- ارتفاع استيرادنا من العراق بنسبة ٣٣.٢٪ وبلغت ٥.٥١ مليار دولار.
مجموع حجم التبادل التجاري في أول ١٠ اشهر لسنة ٢٠١٩ بلغ ١٢.٦٨ مليار دولار.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول.. مقارنة بين الصادرات والواردات العراقية – التركية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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