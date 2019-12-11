حزب الله يدين المؤتمر التطبيعي مع العدو الصهيوني

2019/12/11 | 19:16 - المصدر: العهد نيوز

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أدان حزب الله اللبناني المؤتمر التطبيعي مع العدو الإسرائيلي الذي نظمته دولة البحرين تحت عنوان "...الحرية الدينية..." بمشاركة صهيونية بارزة، متجاهلة التضحيات الجسيمة

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