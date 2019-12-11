علماء البحرين: التطبيع المتسارع مع الصهاينة رهان خاسر

2019/12/11 | 19:16 - المصدر: العهد نيوز

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قال علماء البحرين إن خيانة النظام في البحرين وعمالته للعدو الصهيوني قد بلغت درجة أن يتبنّى استضافة أحد مسؤولي كيان العدو الإسرائيلي السفّاح،

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