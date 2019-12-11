موازنة العراق.. /250/ ألف درجة وظيفية لإرضاء المتظاهرين

2019/12/11 | 19:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشفت تصريحات بعض أعضاء #اللجنة_المالية في #مجلس_النواب، عن ارتفاع الدرجات الوظيفية إلى ما يقارب من /250/ ألف درجة ضمن مشروع قانون #الموازنة الاتحادية لعام 2020.وبحسب […]

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