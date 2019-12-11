2019/12/11 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفشلت الخلافات على مواد قانون انتخابات مجلس النواب، وبمقدمتها المادة 15، عقد جلسة البرلمان التي كان من المؤمل انعقادها اليوم إلى إشعار آخر.وطبقا لمصدر نيابي، فأن “رئاسة مجلس النواب، قررت اعطاء مهلة للجنة القانونية لعقد اجتماعها لحين حسم الجدل على المادة 15 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي بمشاركة جميع ممثلي الكتل السياسية”.وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاف على قانون الانتخابات يُفشل جلسة البرلمان والحراك الشعبي يقترب من نيل ثاني مطالبه) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاف على قانون الانتخابات يُفشل جلسة البرلمان والحراك الشعبي يقترب من نيل ثاني مطالبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).