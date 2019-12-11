مكائن بقيمة 15 مليون دولار في البنك المركزي “بلا فائدة”.. النزاهة تفتح التحقيق بقضايا مزاد العملة

2019/12/11 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل القضايا الجزائية المتعلقة بملف “مزاد العملة” التي تتولى التحقيق فيها، مبينة تلقيها 4 إخبارات، وفتح 8 قضايا جزائية فيه.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان لهيئة النزاهة، إن هناك 6 قضايا تمت إحالتها إلى محكمة الموضوع ومحاكم تحقيق أخرى، فضلاً عن قضية سبق […]

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