جرحى باشتباكات بين محتجين والجيش اللبناني بطرابلس

2019/12/11 | 19:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت اشتباكات بين متظاهرين والجيش اللبناني، مساء امس الثلاثاء، لوقوع عدد من الجرحى في مدينة طرابلس، أصيب على إثرها 15 شخصا بمنطقة الميناء.وذكر جهاز الطوارئ والإغاثة، عبر حسابه على “تويتر”، أنه أسعف 15 مصابًا، ونقل 3 منهم إلى مستشفيات، وتنوعت إصاباتهم بين جروح ورضوض وحالات اختناق.ودخل عشرات الشباب، صباح امس الثلاثاء، إلى الباحة

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