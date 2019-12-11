2019/12/11 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

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شرطة بابل تعلن القبض على 3 متهمين بارتكاب جرائم القتل العمد

يتبع .......

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي الغانمي، الاربعاء (11 كانون الثاني 2019)، عن السبب الذي يسهل من عمليات الخطف التي تطال الناشطين والمتظاهرين وعن طريقة الحد من تلك العمليات.

وقال الغانمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم _ الانبار

وجه محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، اليوم الأربعاء، برفع سيطرة رئيسية في منطقة التأميم، في مدينة الرمادي مركز المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ الانبار، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "قيادة العملي

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة الديوانية، الأربعاء، بإنقاذ امرأة حاولت الانتحار بعد ان رمت نفسها من اعلى احد الجسور بالمحافظة.

وقال المصدر، ان "امرأة حاولت الانتحار برمي نفسها من احد جسور محافظة الديوانية، الا ان المتواجد

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