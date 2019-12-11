هذا ما قاله السيد السيستاني لمؤتمر علماء الدين العراقيين (2006)

2019/12/11 | 19:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة (وثيقة) تعود الى عام (2006) تتضمن رسالة المرجع الديني السيد علي السيستاني الى مؤتمر في مكة لعلماء الدين الع...

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