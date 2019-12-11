2019/12/11 | 19:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح باب التقديم للحصول على منحة الطوارئ في الوقت الحالي وتحذر من وجود صفحات وهمية تنشر أخباراً كاذبة عن الوزارة.كما دعت الوزارة إلى اعتماد موقع الوزارة والصفحات الرسمية بمواقع التواصل في تلقي الأخبار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تنفي فتح التقديم لمنحة الطوارئ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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