2019/12/11 | 19:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن العلمار عثروا على حطام سفينة رومانية يعود تاريخها إلى يسوع المسيح عليه السلام، في اكتشاف اعتبر طفرة أثرية كبيرة.وأوضحت بأن الحطام اكتشف قبالة ساحل جزيرة يونانية، وكانت السفينة تحمل على متنها بضائع غير متوقعة داخل عدد كبير من الجرار.وحلل الخبراء الجرار المحفوظة بشكل جيد، والمعروفة باسم الأمفورات، ووجدوا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علماء يعثرون على بقايا سفينة من زمن المسيح قرب اليونان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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