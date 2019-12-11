2019/12/11 | 19:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة المثنى، اليوم الأربعاء، القبض على 10 متهمين بجرائم مختلفة.وذكر اعلام الشرطة في بيان وتلقته وكالة صدى، ان” مديرية شرطة قضاء الرميثة مركز شرطة ثورة العشرين شمال شرق المحافظة 30 كم متر، تمكنت من القاء القبض على {10} متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة للقضاء وفق احكام قضائية في جميع مناطق القضاء”.وأشار الى “اتخاذ الإجراءات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 10 متهمين بجرائم مختلفة في المثنى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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