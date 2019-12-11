نائب عن الحكمة : الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة هما الأقرب

2019/12/11 | 19:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية حسن خلاطي، اليوم الأربعاء، أن المقترح الأقرب للإقرار هو أن تقسم المحافظة الى عدة دوائر انتخابية وكل دائرة انتخابية تعطى مقعداً واحداً وبهذا نتخلص من قضية 50% وستكون 100% فردية.

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