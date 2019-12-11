هيأة الاتصالات: هدفنا تمكين وسائل الإعلام من أداء رسالتها

2019/12/11 | 19:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الاربعاء، أن هدفها الرئيس تمكين وسائل الإعلام من أداء رسالتها المهنية وأن تأخذ مساحتها في التغطية المناسبة والمتابعة.

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