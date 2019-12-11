قاسم المحبشي - في توقع مآلات ثورة الفرصة الأخيرة .. خاب ظنه وصدق حدسي

2019/12/11 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي خاب ظنه وصدق حدسي من حوار سابق مع الأمين العام في توقع مآلات ثورة التغيير اليمنية التي وئدت في مهدها وتزيف الواقع تمهيد : نشرت صحيفة “المصدر” يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2012م العدد (192) مقالا للدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العالم للحزب الاشتراكي اليمني في الصفحات (8، 9 و10) وهو مقال طويل استهلته بتقديم كاتبه بعده كاتبـا ومفكرا “يعصر روح الفكرة لأي من القضايا الكبيرة...برؤية......

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