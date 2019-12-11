علي عرمش شوكت - سوق الموت في العراق .. بين الموت بالجملة والموت بالمفرد!!

2019/12/11 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_عرمش_شوكت اخيرأ راح الشهيد الشاعر والاديب "علي نجم اللامي" ضحية الغدر المنظم.له كل المجد والذكر الطيب.ليس هو اخر شهيد بطبيعة حال البلد الكارثي الراهن من المغدورين بوسيلة الموت المفرد.حيث ان الانتقال بين موجات موت الجملة والمفرد، تعمل بالتداول اينما سنحت الفرصة لتجارها من المتنفذين في السلطة واجنحتهم العسكرية السرية والعلنية ،طبعاً بغياب الجيش والشرطة الرسمية، وهنا لابد من الاستدراك لنوضح بان الفرصة اكثر......

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