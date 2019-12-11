مدير الاستخبارات العسكرية: أهمية العمل الأمني والاستخباري في مكافحة الفساد وحماية العراق

2019/12/11 | 19:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد مزهر العلاق، اليوم الأربعاء، على حماية المتظاهرين السلميين والوقوف معهم في مطالبهم المشروعة.

وقالت المديرية في بيان

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