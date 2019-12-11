2019/12/11 | 19:47 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر تنجو من الحرب الأهلية.. سيناريوهات سوداء كانت تنتظرنا.. "سوريا" و"العراق" و"اليمن" خير مثال على ذلك.. الدولة نجحت فى التحدى وكافحت الإرهاب ومضت فى... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/11 | 19:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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