تعرف على تقرير الفيفا الاحترافي الخاص للاتحاد العراقي

2019/12/11 | 19:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تقريره الاحترافي الاحصائي لعام 2019 للاتحادات في جميع دول العالم.

ويسلط التقرير الضوء على التراخيص الدولية وكذلك مقاعد كل اتحاد في المسابقات القارية وايضاً التقرير المالي لعمليات البيع والشراء لعام 2018، الموسم السابق.

وفيما يلي ملخص ملف الاتحاد العراقي لكرة القدم، بالتقرير الذي اصدره "فيفا" اليوم الاربعاء.

اللاعبون:

اللاعبون المحترفون: 650

اللاعبون المنافسون في الدوري الممتاز:

لاعبون محليون: 90%

لاعبون اجانب: 10%

لاعب مسجل بالاتحاد:

العقد الاساسي: لا يوجد

ادنى حد للمرتبات: لا يوجد

الاندية:

الاندية المحترفة: 20

شهادة تأسيس قانونية: نعم

انهيار العقد القانوني من اندية: لا يوجد

عدد الاندية في الدوري: 20

نظام التراخيص العالمية: موجود

سنة التطبيق: 2017

الجهة المرخصة: الاتحاد الاسيوي

يطبق في: الدوري الممتاز

المنافسات المحلية:

الدوري العراقي الممتاز

دوري الدرجة الاولى

كأس العراق (مرخص من الاتحاد الاسيوي)

بيع حقوق الدوري الممتاز: متاح بشكل عام

تحديد عدد لاعبي قائمة الفريق: موجود

تحديد الحد الادنى لعدد لاعبي الفريق: لا يوجد

تحديد الحد الاقصى للاعبين المحترفين: موجود

مقاعد دوري أبطال أسيا: مقعد واحد + نصف مقعد بطل كأس العراق

فترات سوق الانتقالات:

الانتقالات الصيفية: تنطلق من 21 تموز لغاية 30 ايلول

فترة الانتقالات الشتوية: تنطلق من 1 كانون الثاني الى 28 شباط

مجموع الايام: 98 يوماً

مبالغ الانتقالات 2018:

عمليات الشراء: 54 مليون دولار

عمليات البيع: 31 مليون دولار

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