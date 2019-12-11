2019/12/11 | 19:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت القوات الأمنية في محافظة الأنبار من القاء القبض على عدد من تجار الحبوب المخدرة في عدة مناطق متفرقة من المحافظة، وضبط بحوزتهم أكثر من خمسٍ واربعين ألف حبة مخدرة..

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة مخدرات في الأنبار وبحوزتها 45 ألف حبة مخدرة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة مخدرات في الأنبار وبحوزتها 45 ألف حبة مخدرة | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).