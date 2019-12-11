رئيس كتلة سائرون يوضح سبب تأجيل التصويت على قانون الانتخابات اليوم

2019/12/11 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أوضح رئيس كتلة سائرون، النائب نبيل الطرفي، الأربعاء 11 كانون الأول 2019، سبب تأجيل التصويت على قانون الانتخابات خلال جلسة البرلمان اليوم.

وقال الطرفي في مؤتمر صحفي عقده داخل البرلمان، "بعد انتهاء النقاشات داخل مجلس النواب، تبين ان اغلب الكتل السياسية مع تعدد الدوائر وان يكون الفائز الاعلى أصواتا".

وأضاف "لكن هناك بعض الخلافات الفنية التي حصلت لدى البعض خاصة لدى اللجنة القانونية بتحديد ماهية الدائرة الانتخابية التي تتبنى ذلك اغلب الكتل السياسية".

وطالب النائب اللجنة القانونية بان "تعيد الصياغات بطريقة فنية لنكون على اتم الاستعداد للتصويت على فقرات القانون".

وتابع ان "تحالفه مع تعدد الدوائر واعلى الاصوات وان تكون الدائرة على مستوى القضاء، لان ذلك هو الاقرب للشارع العراقي ومطلب جماهيري واضح ان تكون هناك دوائر متعددة وتتحقق العدالة الاجتماعية من خلال الاعلى أصوات".

ودعا الطرفي مجلس النواب الى "عقد الجلسة يوم غد للاسراع باقرار القانون".

وأجلت رئاسة البرلمان في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، انعقاد جلستها لحين إكمال قانون انتخابات مجلس النواب والاتفاق عليه.

وذكر مصدر برلماني، لـ(بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته لحين إكمال قانون انتخابات مجلس النواب والاتفاق عليه".

وكان مجلس النواب قد حول جلسة اليوم إلى تداولية لمناقشة فقرات قانون الانتخابات.

وقال مصدر، برلماني لـ(بغداد اليوم) إن "البرلمان قرر تحويل جلسته التي يعقدها الى تداولية، وذلك لمناقشة فقرات قانون الانتخابات، ومقترحات الكتل حول الدوائر المتعددة والدائرة الواحدة".

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