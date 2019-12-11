واشنطن.. هذا ما يريده الشعب العراقي

2019/12/11 | 20:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن وزير الخارجية الأمريكي #مايك_بومبيو، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب في #العراق.وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي، إن « الولايات المتحدة ستواصل مهمتها في مكافحة […]

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