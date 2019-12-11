مقرب من الصدر يدعو البرلمان لاقامة جلسة علنية للتصويت على قانون الانتخابات ويحذر من ’’صفقات معادية’’

2019/12/11 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعت صفحة (صالح محمد العراقي)، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأربعاء، مجلس النواب الى إقامة ’’جلسة علنية’’.

وكتب العراقي على صفحته، منشورا جاء فيه "ايها النواب اذا كنتم مع الشعب، ف: (نريد جلسة علنية)..



كي لا تكون صفقات معادية للشعب".

وكشف القيادي في تحالف سائرون النائب صباح الساعدي في وقت سابق من اليوم، سبب تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات، فيما طالب رئاسة البرلمان بعقد جلسة علنية للتصويت على القانون امام الشعب العراقي.

وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، وحضرته (بغداد اليوم)، "كان من المفترض اليوم التصويت على قانون الانتخابات في مجلس النواب والذي يمهد بطريقه الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة والتي هي تمهد الى تغيير طبقة سياسية حكمت العراق خلال الـ 16 عاما كان نزيف العراق دماءً واموالاً فيها مستمرا ".

وأضاف، "اما الدماء فكانت على يد الارهاب والفشل واضيف لها في هذه السنة القمع الحكومي للتظاهرات والقتل من قبل المليشيات، اما الاموال فكانت على يد اللصوص والسراق وكانت هي الايدي الطولى في نهب اموال العراق".

وأشار الساعدي، الى أنه "من الساعة الثانية عشر ظهرا تواجدنا في مجلس النواب دون ان يتم عقد جلسة من اجل التصويت على قانون الانتخابات وذلك بسب الاستمرار الخلافات السياسية بين الاحزاب على مواد ذات اهمية قصوى في القانون ومنها الدوائر المتعددة على مستوى المحافظة الواحدة".

وتابع، "لا زالت الاحزاب والقوى السياسية تلتف على الشعب العراقي وتستمر في المماطلة وتجاهل مطالب المتظاهرين في ساحات الاعتصام والابتعاد عن نصائح المرجعية العليا التي طالبت بالتصويت على قانون انتخابات عادل".

وطالب الساعدي، أن "تكون جلسة التصويت على قانون الانتخابات تبث بشكل مباشر وعلني الى الشعب العراقي والمتظاهرين ليعلموا من الذي يقف معهم ومن الذي يماطل ويتجاهل الدماء الزكية التي سالت على ارض العراق".

وأكد "ضرورة ان تعلم القوى السياسية ان استمرار تجاهلها ومماطلتها لا يزيد الشعب الا اصرارا والمتظاهرين الا ثبوتا حتى تتحقق المطالب المشروعة في التغيير والاصلاح"، لافتاً الى ان "الخلافات من اجل مصالح القوى السياسية وليس من اجل الشعب العراقي".

وكانت رئاسة البرلمان قد أجلت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، انعقاد جلستها لحين إكمال قانون انتخابات مجلس النواب والاتفاق عليه.

وذكر مصدر برلماني، لـ(بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته لحين إكمال قانون انتخابات مجلس النواب والاتفاق عليه".

بغداد اليوم _ البصرة

أفاد مصدر مطلع في البصرة، اليوم الأربعاء، باستمرار رئيس مجلس المحافظة مع ثلث الأعضاء مستمرون في الدوام، رغم تصويت البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية في وقت سابق على إنهاء عملها بعموم المحافظات.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغ

بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تحالف سائرون النائب صباح الساعدي، الاربعاء 11 كانون الاول 2019، سبب تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات، فيما طالب رئاسة البرلمان بعقد جلسة علنية للتصويت على القانون امام الشعب العرا

بغداد اليوم- بغداد

أوضح رئيس كتلة سائرون، النائب نبيل الطرفي، الأربعاء 11 كانون الأول 2019، سبب تأجيل التصويت على قانون الانتخابات خلال جلسة البرلمان اليوم.

وقال الطرفي في مؤتمر صحفي عقده داخل البرلمان، "بعد انتهاء النقاشات داخل مجلس

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