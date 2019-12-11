تقسيم البلاد لدوائر صغيرة لتعديل قانون الانتخابات العراقي + فيديو

2019/12/11 | 20:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 11‏/12‏/2019 – يتضمن مشروع قانون الانتخابات الجديد في العراق تقسيم البلاد على دوائر انتخابية صغيرة على مستوى الأقضية بعد أن كان التقسي...

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