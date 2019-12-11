2019/12/11 | 20:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق طالب رئيس #لجنة_الصحة والبيئة النيابية #قتيبة_الجبوري، اليوم الأربعاء، بسحب يد وزيرة #التربية #سهى_علي_بك، وطردها من الوزارة فوراً، لقيامها بالتلاعب بالدرجات الوظيفية والتعيينات وتفشي الفساد في الوزارة.وقال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تطالب بـ«طرد» وزيرة التربية فوراً من الحكومة..) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تطالب بـ«طرد» وزيرة التربية فوراً من الحكومة..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).