الفتح يحمل القانونية النيابية مسؤولية عدم تمرير قانون الانتخابات في جلسة اليوم

2019/12/11 | 20:32 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG – حمل تحالف الفتح اللجنة القانونية في مجلس النواب مسؤولية عدم تمرير قانون الانتخابات وأشار التحالف إلى أن “اللجنة القانونية في البرلمانية لم تقدم القانون بشكل كامل”، محملة اللجنة تبعات عدم التصويت عليه.وكان مصدر برلماني أفاد بتأجيل جلسة البرلمان لحين الاتفاق على صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها في قانون الانتخابات.

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