العراق يستورد سنوياً مواد طبية بأكثر من 1.7 مليار دولار

2019/12/11 | 20:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بلغ حجم استيراد العراق من المواد الطبية خلال عام 2018 اكثر من 1.7 مليار دولار احتلت الادوية الحصة الاكبر بواقع 84% من قيمة الاستيرادات.

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