أربيل.. الإعدام لقاتل عائلة سورية

2019/12/11 | 20:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدرت محكمة جنايات أربيل في إقليم كردستان، حكما بإعدام رجل قتل عائلة سورية كردية بسبب خلاف على 1000 دولار، في مزرعة قريبة من قرية بيره رش، في تشرين الاول الماضي.

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