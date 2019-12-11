2019/12/11 | 20:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية عن إحالة ١٨ موظفا بدرجة سفير على التقاعد.واوضحت الوثيقة أن قرار الإحالة جاء استنادا إلى تعديل قانون التقاعد الموحد، وبلوغ السفراء السن القانونية التقاعد .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الخارجية تحيل ١٨ سفيرا على التقاعد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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