2019/12/11 | 20:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم إرحل ..لا ترحل – طالب سعدون يبدو من خلال تجارب كثيرة أن الشعوب على النقيض من حكامها دائما ..كانت كريمة معهم ، رغم بخلهم معها ، وإستئثارهم بكل شيء ، وتسخير( السلطة ) لمصالحهم الذاتية ، وكأنها ملك صرف ، ينتقل بالوراثة الى الابناء ، و ينعمون بمغانمها ، وهم أحياء […]

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