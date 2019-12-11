2019/12/11 | 20:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوميات الإحتجاجات في ساحة التحرير -19- – حمدي العطار المتظاهرون لم يبلعوا الطعم وأسقطوا وكالتهم للسياسيين بغداد اشاد الجميع بما فيهم الطبقة السياسية، التي خرجت ضدها التظاهرات، بمقدار الوعي لدى المتظاهرين والنزعة السلمية للتظاهرات، اما اعمال الحرق والتخريب فلا يتحملها المتظاهرون السلميون بل هم المندسون او ما يطلق عليهم (الطرف الثالث) ويبدو الوعي بحقوق […]

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