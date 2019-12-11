2019/12/11 | 20:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يدعو إلى إنهاء ملف النازحين وإنصاف ذوي الشهداء والجرحى بغداد – الزمان طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى استمرارالتكاتف والتعاون بين المواطنين وقوات الامن للحفاظ على النصر المتحقق على داعش , مشددا على ضرورة اعادة النازحين الى مدنهم المحررة وانصاف ذوي الشهداء والجراحى الذين شاركوا في عمليات التحرير .وقال الحلبوسي في بيان […]

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