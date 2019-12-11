الخزانة الأميركية تدرج فردا و5 شركات وسفينتين في قائمة عقوباتها على ايران

2019/12/11 | 20:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شركات وجهات لها صلة مع طهران تقوم بمساعدة النظام الإيراني بتهريب أسلحة الدمار الشامل.

وقالت الخزانة الأميركية في بيان إن الحزمة الجديدة من العقوبات تأتي استمرارا لسياسة واشنطن الهادفة لتقييد نشاط شبكات الملاحة والطيران التي تستخدمها طهران لمد وكلائها بالأسلحة القاتلة، مبينة أن العقوبات طالت رجل الأعمال الإيراني عبد الحسين خضري وشركتي شحن بحري تابعتين له، وثلاث شركات متعاملة مع شركة ماهان الايرانية للطيران بتهمة نقل الأسلحة للميليشيات المسلحة في اليمن، إضافة إلى السفينتين “جينافا 11″ و”جينافا 12” التابعتين لخضري جاهان داريا.

واتهمت واشنطن الخضري بدعمه خلال أكثر من عشر سنوات ماديا وماليا ولوجستيا نشاط الحرس الثوري الإيراني والعمليات الإرهابية في المنطقة بتهمة نقل السلاح والعتاد لحزب الله والحوثيين والحكومة السورية.

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