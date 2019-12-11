2019/12/11 | 20:49 - المصدر: العهد نيوز

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قال خبراء إن معظم الملابس البارزة في الفن المصري القديم واضحة نسبيا لدرجة يمكن فك تشفيرها، ولكن "مخاريط" يمكن ارتداؤها بشكل خاص أثارت

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