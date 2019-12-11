2019/12/11 | 20:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن النائب عن كتلة الصادقون النيابية عبد الأمير ألدبي، اليوم الأربعاء، أن نسبة 90 % من الكتل السياسية تؤيد التصويت الفردي و نظام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدبي لـ"العهد": تحالف الفتح مصر على تمرير قانون الانتخابات الجديد كونه مطلب شعبي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدبي لـ"العهد": تحالف الفتح مصر على تمرير قانون الانتخابات الجديد كونه مطلب شعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).