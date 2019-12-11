2019/12/11 | 20:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة قال رئيس منظمة شمس لمراقبة حقوق الاقليات والديمقراطية في الاقليم هوكر جتو، ان نسبة المكونات الدينية في اقليم كردستان والعراق انخفضت بنحو لافت، عقب الجرائم والانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها ارهابيو داعش في العراق.واضاف هوكر جتو في تصريحات، ان مليون مسيحي و300 الف ايزيدي تركوا العراق خلال السنوات الخمس …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة حقوقية : اكثر من مليون و300 الف مسيحي وايزيدي غادروا العراق) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة حقوقية : اكثر من مليون و300 الف مسيحي وايزيدي غادروا العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).