2019/12/11 | 20:50 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يغرد: نريد جلسة علنية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الصدر يغرد: نريد جلسة علنية
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الصدر يغرد: نريد جلسة علنية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يغرد: نريد جلسة علنية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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