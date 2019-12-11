ارتفاع مؤشر السوق الياباني

2019/12/11 | 20:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: ارتفع مؤشر نيكي الياباني القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس الأربعاء.وزاد نيكي 0.05 في المئة ليصل إلى 23421.14 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المئة مسجلا 1720.33 نقطة.وسجل اقتصاد اليابان نمواً في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي بوتيرة ...

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