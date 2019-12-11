بفواتير مزّورة.. مصارف وهمية في مزاد العملة

2019/12/11 | 20:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: كشفت هيئة النزاهة، أمس الاربعاء، عن تفاصيل القضايا الجزائية والإخبارات المتعلقة بملف مزاد العملة التي تتولى التحقيق فيها، مبينة تلقيها 4 إخبارات، وفتح 8 قضايا جزائية فيه.وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن «(6) من تلك القضايا تمت إحالتها إلى محكمة الموضوع ومحاكم تحقيق أخرى، فضلاً عن قضية سبق الفصل ...

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