اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

2019/12/11 | 20:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأسواق تحبس انفاسها قبل اقرار واشنطن سعر الفائدة الصباح الجديد ـ وكالات : وقعت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على اتفاق جديد بشأن التجارة، من المقرر أن يحل محل اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية «نافتا».وتم التوصل إلى الاتفاق الجديد USMCA بعد أن أقر المفاوضون تعديلات على الاتفاق الأولي الذي أقر العام الماضي.وكتب الرئيس ...

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