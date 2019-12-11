صالح العراقي في رسالة جديدة للبرلمان: نريد جلسة علنية

2019/12/11 | 20:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الاربعاء، رسالة الى مجلس النواب، داعياً اياهم الى عقد جلسة علنية امام الشعب، كي لا تكون صفقات معادية للشعب.هذا أفشلت الخلافات على مواد قانون انتخابات مجلس النواب، وبمقدمتها المادة 15، عقد جلسة البرلمان التي كان من المؤمل انعقادها اليوم […]

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