الديمقراطي الكردستاني يهدد بـ«مقاطعة» الانتخابات في كركوك.. لهذا السبب

2019/12/11 | 21:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد القيادي في الحزب #الديمقراطي_الكردستاني #محمد_كمال، اليوم الأربعاء، أن حزبه لن يشارك في #انتخابات #مجلس_النواب المقبلة في #كركوك، إذا لم يتم التدقيق في سجلات الناخبين.كمال […]

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