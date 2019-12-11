مخزونات أمريكا ترتفع الى 0.8 مليون برميل ومخاوف من إنهيار الاسعار

2019/12/11 | 21:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 0.8 مليون برميل إلى 447.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر، مقابل توقعات أشارت إلى تراجع قدره 2.9 مليون برميل.

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