2019/12/11 | 21:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشات شكرها وتقديرها العاليين للعشائر الاصيلة لماقدموه من دور كبير في دعم واسناد القوات الامنية من اجل حماية كربلاء المقدسة وتعزيز أمنها المجتمعي، حيث حضر قائد شرطة المحافظة ومدير العلاقات والاعلام في شرطة كربلاء بين ابناء العشائر المرابطين على المداخل الرئيسية للمدينة مؤكدين اننا نعتز بهذه الوقفه المشرفة التي تعبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادة شرطة كربلاء تشكر العشائر لدورها الكبير في حفظ الأمن ودعم القوات الامنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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