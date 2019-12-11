قلع سن يقتل فتاة في أربيل

2019/12/11 | 21:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم مديرية شرطة قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل عن وفاة فتاة في الخامسة عشرة من العمر بعد قلع إحدى أسنانها حيث تدهورت حالتها الصحية ثم فارقت الحياة.وصرح المتحدث باسم مديرية شرطة قضاء سوران، المقدم شمال ديواري، أنه “تم إبلاغنا في الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء، أن {س.ع.ح} راجعت مستشفى سوران

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