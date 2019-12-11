التميمي تكشف ارقاماً صادمة عن معدلات الفقر بمحافظات العراق وحجم الانفاق الحكومي ’’غير المنتج’’ منذ 2004

2019/12/11 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، اليوم الأربعاء، بالأرقام عن حجم الانفاق ال...





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