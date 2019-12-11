البرلمان العراقي يؤجل انعقاد جلسته لحين إكمال قانون انتخابات

2019/12/11 | 21:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجأ مجلس النواب العراقي جلسته اليوم لحين الاتفاق على صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها في قانون الانتخابات الجديد ....

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